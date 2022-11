Losse NS-treinkaartjes worden duurder, enkele abonnementen goedkoper

Treinreizigers gaan vanaf 1 januari meer betalen voor losse treinkaartjes. De Nederlandse Spoorwegen (NS) verhoogt de prijs voor individuele tickets in de tweede klas met 5,5 procent. Abonnementen voor onbeperkt reizen in de spits of op een vast traject worden juist 2,4 procent goedkoper. Het spoorbedrijf zegt dat het daarmee voor forenzen aantrekkelijker moet worden om vaker met de trein te gaan.

De NS past de tarieven ieder jaar aan op basis van de verwachte inflatie en de vergoeding die het bedrijf aan ProRail moet betalen voor het gebruik van het spoor. Gemiddeld wordt reizen met NS-treinen volgend jaar 4,3 procent duurder.

NS-bestuurder Tjalling Smit benadrukt dat de inflatie vele malen hoger is dan dat percentage. "Voor 2022 en 2023 wordt een totale inflatie van bijna 13 procent verwacht", zegt hij. "Reizen met de trein wordt in deze twee jaren 6,3 procent duurder. Dat verschil kost ons naar verwachting meer dan 100 miljoen en dat brengt NS zelf op."

Volgens Smit blijft de trein vanwege de hoge brandstofprijzen toch een goedkoper alternatief voor de auto.

Overvolle treinen en uitval

Het spoorbedrijf kampt met een aanhoudend personeelstekort, dat de afgelopen maanden stelselmatig leidde tot overvolle coupés en uitval van treinen. Reizigersorganisatie Rover meldde deze week nog dat daar in oktober een recordaantal klachten over waren binnengekomen.

Maandag werd bekend dat de NS zich opnieuw genoodzaakt voelt de dienstregeling op meerdere trajecten aan te passen. Vanaf komende maandag rijden er onder andere minder intercity's tussen Den Haag en Amsterdam en tussen Rotterdam en Utrecht.

Behalve met personeelstekorten heeft de NS ook te maken met een lager reizigersaantal. In vergelijking met september 2019, voor de coronapandemie, vervoert het bedrijf nu ongeveer 80 procent van het aantal reizigers van toen. Vooral forenzen laten de trein staan, bijvoorbeeld omdat ze vaker thuiswerken.

Ook eerste klas duurder

Overigens zijn niet alle abonnementhouders volgend jaar goedkoper uit. Het tarief voor een abonnement waarmee reizigers buiten de spits onbeperkt kunnen reizen, gaat bijvoorbeeld juist met 10 procent omhoog.

Ook de eersteklaskaartjes worden duurder. Volgens de NS waren de prijzen voor die tickets de afgelopen jaren eigenlijk iets te laag. Daarom gaan reizigers in de eerste klas vanaf 1 januari 7,4 procent meer betalen.