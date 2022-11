Levenslange celstraf voor 24-jarige schutter school in Parkland

De man die in 2018 zeventien mensen doodschoot op een middelbare school in de Amerikaanse plaats Parkland is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Eerder had de jury die straf al bepaald, en de rechtbank heeft dat vonnis nu bekrachtigd.

Behalve de dodelijke slachtoffers - veertien leerlingen en drie medewerkers - vielen bij het schietincident op de Marjorie Stoneman Douglas High School ook nog zeventien gewonden. De nu 24-jarige Nikolas Cruz was een jaar voordat hij het vuur opende van die school gestuurd vanwege bedreigingen, intimidatie en gewelddadig gedrag. Hij bekende vorig jaar schuld.

De rechter sprak voor ieder van de in totaal 34 slachtoffers van Cruz afzonderlijk het vonnis uit. Volgens persbureau AP toonde de schutter zich daarbij emotieloos. Na het uitspreken van het vonnis keerde de rechter zich tot de nabestaanden in de rechtbank, die ze streng, waardig en geduldig noemde. "Ik weet dat het goed zal komen met jullie, want jullie hebben elkaar", zei ze.

Geen doodstraf

De nabestaanden van de slachtoffers hadden gehoopt dat Cruz de doodstraf zou krijgen. Maar de twaalfkoppige jury stemde daar niet unaniem voor, wat in Florida sinds een paar jaar noodzakelijk is voor de doodstraf.

Vanwege de psychische problemen van Cruz en andere verzachtende omstandigheden, zoals het feit dat zijn moeder tijdens haar zwangerschap aan alcohol verslaafd was, pleitten sommige juryleden voor een levenslange celstraf in plaats van de doodstraf.

Nadat de jury zich had uitgesproken, besloot de rechtbank de bekrachtiging van het vonnis uit te stellen om slachtoffers en nabestaanden de kans te geven een verklaring af te leggen. Dat gebeurde deze week: voor het eerst in vier jaar kregen nabestaanden de mogelijkheid om Cruz direct toe te spreken. In de rechtbank noemden zij hem onder meer een monster die ze een pijnlijke dood toewensen.

Bekijk hieronder een fragment uit de verklaringen van nabestaanden: