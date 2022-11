Nadal verliest in Parijs eerste partij als vader, deelnemers ATP Finals bekend

Rafael Nadal heeft zijn eerste tennispartij als kersverse vader niet winnend weten af te sluiten.

In de tweede ronde van het masterstoernooi in Parijs - hij had een bye in de eerste ronde - moest de als tweede geplaatste Spanjaard, die na zijn uitschakeling op de US Open niet meer op toernooien was verschenen, buigen voor Tommy Paul (ATP-31): 6-3, 6-7 (4) en 1-6.

Nadal was vorige maand wel bij de Laver Cup om het afscheid van Roger Federer bij te wonen, maar daarna ging hij weer terug naar Mallorca om de geboorte van zijn eerste kind mee te maken.

Nadal opent nog prima

Paul was de eerste die een breakpoint kreeg en die verzilverde hij ook meteen. Hij had vooral succes met scherp diagonaal geslagen ballen op de forehand van Nadal. Maar een game later had de Spanjaard ook aan één kans genoeg om de stand weer in evenwicht te brengen: 2-2.

Hoewel de Amerikaan de voormalige nummer één van de wereld goed partij gaf, moest hij toch nog een tweede keer zijn opslaggame afstaan en dat kostte hem de eerste set.