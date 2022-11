Milan telt na jaren weer mee in Champions League, bizarre groepswinst Benfica

Voor het eerst in negen jaar is het AC Milan weer gelukt om zich te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. De Milanezen, zevenvoudig winnaar van het belangrijkste clubtoernooi van Europa, waren in hun laatste groepsduel met 4-0 te sterk voor RB Salzburg. De winst in groep E is voor Chelsea.

Milan speelde tegen het één-na-jongste Champions League-elftal ooit. De gemiddelde leeftijd bij Salzburg was 21 jaar en 226 dagen, 11 dagen boven het record van Arsenal uit 2009. Aanvoerder Maximilian Wöber, ex-Ajacied, was met zijn 24 jaar en 271 dagen de oudste speler aan Oostenrijkse kant.

Veteraan Giroud doet het voor Milan

De jonkies uit Salzburg keken toe hoe een oudje uit Milaan de grote man werd in San Siro. De 36-jarige Olivier Giroud, wereldkampioen met Frankrijk in 2018, was goed voor twee goals en twee assists.

Langs de lijn zag de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic, nog vijf jaar ouder dan Giroud, dat het goed was.