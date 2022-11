KNSB gebruikt aanwijsplek niet: Nuis en Verbij missen eerste wereldbeker

Kjeld Nuis moet de eerste wereldbeker van het schaatsseizoen definitief aan zich voorbij laten gaan. Hij miste afgelopen weekeinde in Heerenveen het kwalificatietoernooi door een liesblessure. De selectiecommissie van de schaatsbond had de drievoudig olympisch kampioen vanwege zijn staat van dienst via een aanwijsplek kunnen selecteren voor de wereldbeker volgende week in het Noorse Stavanger, maar de KNSB besloot van die optie geen gebruik te maken. Ook geen aanwijsplek Verbij Ook Kai Verbij werd niet aangewezen voor de wereldbeker in Noorwegen. De tweevoudig wereldkampioen op de 1.000 meter blesseerde zich eveneens aan zijn lies. Het overkwam hem kort na de start op de 500 meter. Verbij liet zondag de 1.000 meter uit voorzorg schieten.

Als Nuis wel was aangewezen, zou dat waarschijnlijk ten koste zijn gegaan van Jordy van Workum, die bij het kwalificatietoernooi als vijfde eindigde op de 1.500 meter. Van Workum mag zich echter opmaken voor de eerste wereldbeker. Nuis liep zijn blessure donderdagmiddag in Thialf op tijdens een training op het ijs. Bij onderzoeken in het ziekenhuis kwam geen verrekking of scheuring aan het licht, maar het kwalificatietietoernooi kwam nog te vroeg. Wel was Nuis zondag alweer in staat een fietstraining te doen.

Bekijk hieronder hoe Nuis een dag voor het wereldbeker kwalificatietoernooi geblesseerd raakte:

Morgen begint in Heerenveen voor de Nederlandse schaatsers het kwalificatietoernooi voor de Wereldbekerwedstrijden. Kjeld Nuis zag zijn seizoensopening in duigen vallen. - NOS