WK-goud Chinese turners, Japanners en Britten na knappe comeback ook op podium

De Chinese turners zijn in Liverpool wereldkampioen in de landenwedstrijd geworden. Met 257,858 punten bleef de ploeg Japan en het voor eigen publiek aantredende Groot-Brittannië ruim voor. In de kwalificatie werd China slechts vierde, met maar liefst elf punten achterstand op Japan en drie op Groot-Brittannië. Een dertiende wereldtitel leek dan ook ver weg. Veel fouten Maar de Chinese ploeg, met onder anderen olympisch brugkampioen Zou Jingyuan en regerend wereldkampioen op de meerkamp Zhang Boheng in de gelederen, kwam uiterst stabiel voor de dag in de finale, waarin geen aftrek van de minste score was en veel fout ging.

Zhang Boheng - EPA

Zo gingen de Britten, afgelopen augustus goed voor EK-goud, flink de mist in op hun tweede toestel (paard), waarop ook Japan teleurstelde. Beide landen herpakten zich knap en dankzij een sterk vervolg en falende turners bij de concurrentie klommen ze van respectievelijk plaats acht en zes naar het podium. Olympisch ticket Titelhouder en olympisch kampioen Rusland ontbrak in Liverpool. Turners uit Rusland en Belarus waren vanwege de Russische inval in Oekraïne niet welkom. Ook Nederland was er niet bij in de finale. Oranje bleef achter in de kwalificatie, waarin het als dertiende eindigde. China, Japan en Groot-Brittannië verzekerden zich met hun podiumplaatsen van een teamticket voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De overige negen plaatsbewijzen worden bij de WK van volgend jaar verdeeld.