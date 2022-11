Meerdere slachtoffers bij ongeluk na politieachtervolging Kampen

Op de N50 in de buurt van Kampen (Overijssel) zijn meerdere slachtoffers gevallen bij een ongeluk. Over hun toestand is nog niets bekend. Aan het ongeluk ging een politie-achtervolging vooraf na "een incident in Noord-Nederland", meldt de politie.

Bij het ongeluk waren twee auto's betrokken. Op beelden is te zien dat een auto zwaar beschadigd naast de weg staat en een andere auto tegen de vangrail. De N50 is in beide richtingen dicht.

Boven de plaats van het ongeluk hing enige tijd een politiehelikopter.