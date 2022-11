Ernstig ongeluk op N50 bij Kampen, weg in beide richtingen dicht

Op de N50 in de buurt van Kampen (Overijssel) is een ernstig ongeluk gebeurd. Op beelden is te zien dat een auto zwaar beschadigd naast de weg staat en een andere auto tegen de vangrail. De weg is in beide richtingen dicht.

Er zijn berichten dat er een achtervolging aan voorafging, maar de politie kan dat niet bevestigen. Ook is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.

Op de N50 zijn in het verleden meerdere ernstige ongelukken gebeurd. Naar aanleiding daarvan werd eerder dit jaar besloten om de maximumsnelheid te verlagen van 100 naar 80 kilometer per uur.