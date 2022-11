Arizona wederom brandpunt bij verkiezingen VS: in twee jaar nooit rustig geweest

Gaat de democratie van Amerika overleven? Opnieuw spookt die vraag door de hoofden van miljoenen Amerikanen als ze komende week op weg gaan naar de stembus. Komt er bij deze midtermverkiezingen weer zo'n felle strijd over de uitslag als in 2020? En kan die uitslag een opmaat worden naar serieuze problemen in 2024, als er een nieuwe president moet worden gekozen?

Een lange lijst Republikeinse kandidaten is tijdens deze campagne de leugens over verkiezingsfraude blijven herhalen. Ze gaan op voor gouverneur en andere posities in de staten, of voor zetels in het Congres in Washington. Zij sorteren niet alleen voor op een nieuw gevecht over de uitslag volgende week. Als ze aan de macht komen, nemen zij ook sleutelposities in bij het bepalen van de uitslag van de presidentsverkiezingen over twee jaar.

De website 538 bracht in kaart waar in het land deze kandidaten verkiesbaar zijn. De uitkomst voorspelde weinig goeds. Zo'n 60 procent van de Amerikaanse kiezers ziet volgende week minimaal één election denier op het stembiljet; een kandidaat die de uitslag van 2020 is blijven ontkennen.

Arizona

In Arizona, brandpunt van een felle strijd om de uitslag in 2020, zaaien alle voorname Republikeinse kandidaten twijfel over de verkiezingen. Ze willen gouverneur worden, de hoogste openbaar aanklager of secretary of state; de hoogste ambtenaar in een staat. Als zij verkozen worden, vormen ze samen het team dat verantwoordelijk wordt voor het eerlijke verloop van de verkiezingen van 2024. Oud-president Trump steunt hun kandidatuur.

"Fake news liegt uit naam van Joe Biden", roept Kari Lake vanaf het podium bij Dillon's Western Trails Ranch, een eettent op een half uurtje rijden van Phoenix. Lake is voormalig presentatrice van het lokale tv-station Fox 10. Iedereen in Arizona kende haar toen ze zich vorig jaar kandideerde om gouverneur te worden van de staat. Inmiddels is ze een rijzende ster in de MAGA-beweging, het overgrote deel van de Republikeinse partij dat achter Trump staat.