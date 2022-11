Matla tot winterstop uitgeschakeld na ongelukkige val op training Oranje

Frédérique Matla komt de rest van het jaar waarschijnlijk niet meer in actie. De spits van Den Bosch heeft tijdens een ongelukkige val op de training van Oranje een schouderblessure opgelopen en is dinsdag geopereerd.

Uit onderzoek werd niet meteen duidelijk hoe groot de schade is. "Het bot zag er goed uit. Maar als je kijkt waar mijn sleutelbeen is terechtgekomen, dan moet er ook een bandje, spier of zoiets kapot zijn. Ik ga er in ieder geval van uit dat het voor mij winterstop is", zei de 25-jarige international op hockey.nl.

Ongelegen

Nederland speelt vanaf 13 december in Argentinië vier Pro League-wedstrijden, twee tegen Argentinië en twee tegen Groot-Brittannië. Met Den Bosch zou Matla daarvoor nog drie duels spelen. Zondag was ze nog matchwinner bij de 1-0 zege op Pinoké.

"Natuurlijk komt het ongelegen, maar ik moet hier echt even de tijd voor nemen. Gelukkig zijn er flink wat maanden om er aan het begin van de tweede seizoenshelft weer helemaal te staan", aldus Matla.