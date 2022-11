Leipzig met Real door in Champions League, maar uitvallen Werner baart zorgen

Even probeerde de aanvaller, die uit een sliding geraakt werd op zijn linkerenkel, nog door te spelen. Hoofdschuddend liet hij zich daarna toch wisselen. Over precies drie weken speelt Duitsland op het WK tegen Japan haar eerste groepsduel.

Leipzig kwam via Christoper Nkunku binnen tien minuten al op voorsprong en sloeg ook na rust snel toe. André Silva werkte een rommelige aanval even rommelig binnen voor Leipzig, waar 55-voudig Duits international Timo Werner al binnen twintig minuten met een enkelblessure uitviel.

Nadat de spanning behoorlijk was afgenomen, denderde Leipzig door. Dominik Szoboszlai en Dani Olmo scoorden. Daar had laatstgenoemde welgeteld 26 seconden voor nodig. Hij viel in, kreeg de bal uit een vrije trap, nam aan met links, schoot met rechts en zag de bal via de binnenkant van de paal binnenvallen.

Modric pakt record Yilmaz af

Real Madrid, waar Gouden Bal-winnaar Karim Benzema na een spierblessure weer op de bank zat, wist dat het bij winst op Celtic zeker was van groepswinst. Het publiek in Bernabéu zag een eerste helft met drie strafschoppen. Die van de thuisploeg werden benut, die van de bezoekers niet: 2-0 bij rust.

Luka Modric schoot zijn strafschop niet alleen overtuigend binnen, de Kroatische meester pakte er ook nog een record mee. Met z'n 37 jaar en 54 dagen is Modric nu de oudste speler in de Champions League die een strafschop heeft benut. Hij pakte het record af van huidig Fortuna Sittard-speler Burak Yilmaz.