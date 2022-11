PSV geniet van noorderlicht en denkt aan Europa League-wonder: 'Eerste worden'

"Ik heb het al gezien", zei trainer Ruud van Nistelrooij met pretoogjes op de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel van donderdag met Bodø/Glimt. "Nou, ik keek in mijn hotel naar buiten. En het was er. Dat was een mooi cadeau."

Eeuwig zonde dat de supporters van PSV niet kunnen genieten van het noorderlicht. Door een straf naar aanleiding van ongeregeldheden in Londen zijn er namelijk geen Eindhovense fans welkom in Bodø, een stadje van een kleine 50.000 inwoners in de Noorse provincie Nordland.

PSV-supporters in Bodø bekijken het Noorderlicht. Dadelijk de persconferentie van Ruud van Nistelrooij in het Aspmyra stadion. pic.twitter.com/ij9cvIy1Lg

Daar, boven de poolcirkel, speelt PSV tegen de Noorse kampioen zijn laatste groepsduel van de Europa League. Een mooie reden om kennis te maken met Fredrik Oppegard, de 20-jarige Noor die twee jaar geleden Valerenga uit Oslo verruilde voor PSV onder 18, toen nog getraind door Van Nistelrooij.

Dit seizoen gunde Van Nistelrooij de linksback diens eerste speelminuten in de hoofdmacht. En mogelijk maakt hij donderdag zijn eerste minuten in de Europa League.

In de schaduw van Ajax

Want hoe je het ook wendt of keert, de wedstrijd tegen Bodø/Glimt staat vooral in het teken van de topper tegen Ajax aanstaande zondag. "Ik vind dit de belangrijkste wedstrijd, want ik wil doorgaan waar we mee bezig zijn", betwist Van Nistelrooij. "Maar dat Ajax het belangrijkste is, zou je ook kunnen zeggen ja."

Ibrahim Sangaré, Jarrad Branthwaite, Mauro Júnior, Boy Waterman (ziek) en Philipp Max (kleine blessure) zullen in ieder geval niet in actie komen op het Noorse kunstgras in Bodø. Luuk de Jong en Noni Madueke, beiden net terug van een blessure, mogelijk wel.

Van Nistelrooij: "Het is goed dat ze fit zijn, dan kunnen ze ook op deze ondergrond minuten maken. Dat is geen enkel probleem. Je gaat natuurlijk wel naar minuten kijken en waar je ze zondag wil hebben. Dat is logisch."