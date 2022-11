Akkoord over staakt-het-vuren in Ethiopië na twee jaar burgeroorlog

De regering van Ethiopië en strijdgroepen in de noordelijke regio Tigray zijn het eens geworden over een permanent staakt-het-vuren. Het akkoord kwam er na onderhandelingen in Zuid-Afrika, onder leiding van de Afrikaanse Unie.

Daarmee lijkt er na twee jaar een eind te komen aan een conflict dat aan vele duizenden mensen het leven heeft gekost. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen en in de regio is humanitaire en medische hulp hard nodig.

Eerder dit jaar was het relatief rustig in het gebied, nadat beide partijen een wapenstilstand hadden afgesproken. Dat hield stand tot augustus, toen opnieuw gevechten uitbraken.

De burgeroorlog begon als een conflict tussen de machthebbers in de deelstaat Tigray en de regering in Addis Abeba, maar breidde zich uit naar andere regio's. Ook troepen uit buurland Eritrea waren bij het conflict betrokken.

Mensenrechtenschendingen

Van begin af aan waren er berichten over grove mensenrechtenschendingen door alle partijen. Er waren veel getuigenissen over Ethiopische en Eritrese troepen die plunderend, moordend en verkrachtend door Tigray trokken.

Door het bestand komt er nu ook ruimte voor humanitaire hulp. 90 procent van de bevolking in Tigray heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voedselhulp nodig. Ongeveer een derde van de kinderen in het gebied is ondervoed. De Ethiopische regering werd ervan beschuldigd voedselhulp bewust te blokkeren en dat in te zetten als wapen.

Tigray was de afgelopen jaren praktisch afgesloten van de buitenwereld. Stroom, telefoon en internet functioneerden nauwelijks en vorige week zei de WHO dat ziekenhuizen in de regio geen vaccins, antibiotica en insuline meer hadden. Het medisch personeel moest zich behelpen met zoutoplossingen en lappen om wonden te verbinden.

Afrikaanse oplossing

De onderhandelingen tussen de Ethiopische regering en strijdgroepen in Tigray werden geleid door voormalig president Obasanjo van Nigeria. Hij noemde de vredesbesprekingen een Afrikaanse oplossing voor een Afrikaans probleem en zei dat dit het begin is van het vredesproces.

Secretaris-generaal Guterres van de VN zei te hopen dat het akkoord "verlichting brengt voor de miljoenen Ethiopische burgers die hebben geleden onder dit conflict".