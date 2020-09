Oud-president Moussa Traoré van Mali overleden

Oud-president Moussa Traoré van Mali is op 83-jarige leeftijd in zijn huis in de Malinese hoofdstad Bamako overleden. Als jonge luitenant was hij in 1968 betrokken bij een militaire staatsgreep die de eerste president van het land na de onafhankelijkheid ten val bracht. Traoré regeerde het land vervolgens tot 1991.

Onder zijn leiding nam het West-Afrikaanse land in 1974 een nieuwe grondwet aan en moest het militaire bewind plaatsmaken voor een burgerregering. Dat bleek een wassen neus: het leger behield de macht. Traoré organiseerde presidentsverkiezingen, waarbij hij de enige kandidaat was.

In 1991 braken grote protesten uit in Mali, waarna Traoré werd verdreven door een nieuwe militaire staatsgreep. Hij werd ter dood veroordeeld, mede vanwege de dood van 300 pro-democratiebetogers. Zijn straf werd later omgezet in een levenslange gevangenisstraf. In 1999 kreeg hij opnieuw de doodstraf opgelegd, maar ook die veroordeling werd omgezet.

In 2002 kreeg de oud-president gratie. Hij trok zich terug uit de dagelijkse politiek, maar bleef op de achtergrond politici adviseren.

Onrust in het land

Het overlijden van Traoré komt op een moment dat de stabiliteit in Mali opnieuw onder druk staat. President Keïta trad vorige maand af nadat rebellerende militairen hem hadden gegijzeld. Acht jaar geleden kwam het leger ook al in opstand, waarna het land in een chaos werd gestort en jihadistische rebellen een groot deel van Mali veroverden. Frankrijk besloot militair in te grijpen, ondersteund door onder meer Nederland.

Vandaag vonden in Ghana besprekingen plaats tussen de militaire leiding en de Ecowas, een economisch overlegorgaan van 15 West-Afrikaanse landen.