AZ heeft aan punt genoeg tegen Dnipro: 'Maar de bus gaan we niet parkeren'

AZ is al zeker van overwintering in de Conference League, maar wil donderdag in de laatste groepswedstrijd tegen Dnipro-1 ook de groepswinst binnenhalen. Op die manier kan namelijk een tussenronde worden ontlopen tegen een nummer drie uit de Europa League. "Dat zou fijn zijn. Het is mooi dat we al weten dat we geplaatst zijn, maar als je instroomt bij de laatste zestien is dat iets extra's", zei coach Pascal Jansen op een persconferentie. De missie voor de Alkmaarders is dus: niet verliezen. Maar voor Jansen is de missie eigenlijk altijd hetzelfde: winnen. "Wij gaan sowieso niet de bus parkeren. Wij gaan altijd voor de winst, ongeacht de situatie, dus dat zal morgen ook het geval zijn."

Afbeelding ter illustratie - NOS

De uitwedstrijd tegen Dnipro-1, in Slowakije vanwege de oorlog in Oekraïne, leverde AZ begin september een 1-0 zege op, door een goal van Dani de Wit. Jansen verwacht donderdag eenzelfde wedstrijd: "Het was toen een moeilijke avond, want het is een stugge, volwassen ploeg." Sinds die avond heeft Dnipro-1 geen wedstrijd meer verloren. In de Oekraïense competitie staat de club ongeslagen bovenaan, nog boven topclub Sjachtar Donetsk. Bij AZ is er in de tussentijd ook het een en ander gebeurd. De Alkmaarders waren even koploper in de eredivisie, verloren vervolgens drie duels op rij maar hebben sinds de zege op FC Vaduz de weg omhoog weer gevonden. Pavlidis kan meedoen Jansen kan tegen Dnipro weer beschikken over spits Angelis Pavlidis, die afgelopen weekeinde tegen FC Volendam (2-1 winst met tien man) zijn rentree maakte. "Hij kan waarschijnlijk wel een half uur meedoen, maar we gaan het risico niet opzoeken", aldus de trainer. Bruno Martins Indi, Hakon Evjen en Zinho Vanheusden zitten nog wel in de lappenmand.