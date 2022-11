België pakt uitbuiting aan: daders vaker en harder gestraft dan in Nederland

Dat geldt zowel voor de opsporing als de berechting van daders. Zo werden in België in de periode 2016-2021 in totaal 956 opsporingsonderzoeken gestart naar arbeidsuitbuiting, tegenover slechts 79 in Nederland.

Het is tekenend voor de verschillen in aanpak van arbeidsuitbuiting en mensenhandel tussen Nederland en België, zegt Nationaal Rapporteur Mensenhandel Conny Rijken. "België is echt actiever met dit soort zaken. Die vallen doorgaans binnen het strafrecht. Het is daardoor makkelijker om bijvoorbeeld vrachtwagens in beslag te nemen als chauffeurs worden uitgebuit of om bedrijven stil te leggen."

Dat rijtje blijkt in de praktijk moeilijk te bewijzen, waardoor minder daders worden veroordeeld. De Algemene Rekenkamer en de Arbeidsinspectie pleiten al langer voor betere wetgeving. Het kabinet is bezig met het wijzigen van de wet.

Ondanks de hardere aanpak komt uitbuiting en mensenhandel bij onze zuiderburen voor en blijft het meestal onder de radar. "We vermoeden dat de schaal van dit probleem nog zoveel groter is dan wat we nu hebben vastgesteld," zegt Anton Van Dyck. Zijn organisatie Payoke vangt slachtoffers van de twee zaken op.

"We weten dat er enorm veel onderaannemers zijn in dit soort contractuele constructies. Arbeiders worden onderling doorgeschoven. Er zijn schattingen dat er tussen de 18.000 en 23.000 mensen worden uitgebuit in België. Dus wat we nu weten is waarschijnlijk het topje van de ijsberg."

'Geen resultaat'

Dat geldt volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel ook voor Nederland. Ze schat dat er zo'n 530.000 arbeidsmigranten in ons land zijn. Vorig jaar werden 326 gevallen van arbeidsuitbuiting gemeld, 123 minder dan in 2020.

Het aantal opgelegde boetes door de arbeidsinspectie in 2019: dertien. Rijken: "Het aantal meldingen van misstanden door de Arbeidsinspectie zelf is heel laag: slechts 7 procent van het totaal aantal meldingen."

Sinds 2018 krijgt de Inspectie extra geld vanuit de overheid, maar verbeteringen blijven uit: "Dat er is ingezet op verhogen van de capaciteit is een goede zaak. Maar of het ook tot resultaat heeft geleid? De Rekenkamer constateerde eerder van niet."