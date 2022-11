Opnieuw forse renteverhoging in VS om inflatie te beperken

De rente in de Verenigde Staten gaat verder omhoog in de strijd tegen de inflatie. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft het belangrijkste rentetarief voor de vierde keer op rij verhoogd met 0,75 procentpunt. Het is de zesde renteverhoging van dit jaar.

De Fed wil met de nieuwe renteverhoging de forse prijsstijgingen tegengaan. In de VS stijgen de prijzen van voedsel in het hoogste tempo sinds de jaren 70, terwijl de lonen achterblijven. De economie is een van de belangrijkste thema's bij de tussentijdse verkiezingen volgende week.

Het belangrijkste rentetarief zit nu tussen de 3,75 en 4,00 procent, meldt de Fed. Dat is het hoogste niveau in vijftien jaar. Ter vergelijking: de Europese Centrale Bank verhoogde de depositorente eind oktober met 0,75 tot 1,5 procent, nog een stuk lager dus.

Minder inflatie, minder economische groei?

Wereldwijd proberen centrale banken de inflatie omlaag te brengen. Het verhogen van de rente is daarvoor het belangrijkste instrument. De hoop is dat het de groei van de economie vertraagt, en daarmee ook de prijsstijgingen (en dus de inflatie). Het is voor centrale bankiers wel een balanceeract. Als de economie te veel afkoelt, dreigt een recessie.

De voorzitter van Fed, Jerome Powell, liep op een economische conferentie eind augustus in Jackson Hole al vooruit op verdere rentestappen in de VS. Hij zei toen zich ervan bewust te zijn dat verhoging van de rente Amerikanen financieel raakt. Het zal "wat pijn" doen, zei hij toen.

Powell maakte daarbij duidelijk dat prijsstabiliteit zijn hoogste prioriteit was en dat een wat lagere economische groei daarvoor op de koop toe moest worden genomen

Aandelenbeurzen zijn niet blij met renteverhogingen. Het leidt ertoe dat het voor bedrijven duurder wordt om geld te lenen, waardoor de winsten onder druk komen te staan. En het vooruitzicht op lagere winsten leidt weer tot koersdalingen. Ook wordt het door een hogere rente aantrekkelijker geld uit te lenen, in plaats van in aandelen te steken.