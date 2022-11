Polen plaatst hek bij grens Russische exclave Kaliningrad

Polen kondigt de bouw van een prikkeldraadhek aan op de grens met de Russische exclave Kaliningrad. De Poolse minister van Defensie Mariusz Blaszczak zegt dat de bouw direct begint. Hij maakt zich zorgen over de veiligheid aan de grens. Het is volgens Polen mogelijk dat Rusland een migrantenstroom op gang brengt om Europa te destabiliseren.

Volgens de Poolse regering zijn er nieuwe vluchtroutes geopend tussen Noord-Afrika en het Midden-Oosten en Rusland. Zakenmagazine Russia Briefing meldt dat Kaliningrad actief luchtvaartmaatschappijen uit die regio's aantrekt.

Vorig jaar veroorzaakte Belarus een soortgelijke migrantenstroom. Dat land haalde in de zomer migranten uit Libanon. Die werden vervolgens gedwongen om de grens met de EU over te steken.

"Om een scenario als vorig jaar te voorkomen is het hek bij Kaliningrad nodig", zegt Blaszczak. De Poolse grenswacht zegt dat het er nu nog kalm is. In oktober is er nog geen illegale migrant overgestoken. "Het hek moet een voorbereiding zijn op verschillende crisissituaties en donkerste scenario's", zegt een woordvoerder

Kaliningrad is een Russische exclave tussen Polen en Litouwen, tientallen kilometers van de Wit-Russische grens. Het is de thuisbasis voor de Russische Baltische Vloot. Ook zijn er zware luchtafweersystemen gestationeerd.