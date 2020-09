Hordeloopsters Bol en Visser weer ongenaakbaar, Schippers naast het podium

Hordeloopsters Nadine Visser en Femke Bol zijn op hun onderdeel nog altijd de snelsten van de wereld dit jaar. Bij de internationale wedstrijd Galà dei Castelli in het Zwitserse Bellinzona deden de twee Nederlandse atletes opnieuw van zich spreken.

Visser won de 100 meter horden in een tijd van 12,79. Het is haar de twaalfde overwinning dit jaar in dertien (test-)wedstrijden. De Europees indoorkampioene liep vorige maand in Finland bovendien de snelste tijd van het jaar: 12,68. Het wereldrecord staat op 12,20.

Ook Bol kon weer een overwinning bijschrijven. Zij was met 54,33 de beste op de 400 meter horden. Alle vijf races die ze dit jaar liep, won ze. In juli liep Bol op Papendal de snelste tijd van het jaar: 53,79. Het wereldrecord is 52,16.