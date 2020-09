Bol en Visser weer ongenaakbaar: 'Snelste van de wereld, dat is bizar'

Bol en Visser winnen ook in Bellinzona, Schippers tobt met haar rug - NOS

Hordeloopsters Nadine Visser en Femke Bol zijn op hun onderdeel nog altijd de snelsten van de wereld dit jaar. Bij de internationale wedstrijd Galà dei Castelli in het Zwitserse Bellinzona deden de twee Nederlandse atletes opnieuw van zich spreken. Visser won de 100 meter horden in een tijd van 12,79. Het is haar de twaalfde overwinning dit jaar in dertien (test-)wedstrijden. De Europees indoorkampioene liep vorige maand in Finland bovendien de snelste tijd van het jaar: 12,68. Het wereldrecord staat op 12,20. 'Heel leuk, maar het zegt niet zoveel. Het gaat allemaal om volgend jaar als de Amerikanen er ook weer bij zijn. Maar ja, ik ben wel gewoon goed bezig", laat Visser weten.

Ook Bol kon weer een overwinning bijschrijven. Zij was met 54,33 de beste op de 400 meter horden. Alle vijf races die ze dit jaar liep, won ze. In juli liep Bol op Papendal de snelste tijd van het jaar: 53,79. Het wereldrecord is 52,16. "Ik weet dat ik goed ben, ik probeer alles te winnen. Bizar dat ik de snelste van de wereld ben. Ik heb wel geluk dat de Amerikanen dit jaar niet lopen, want dan had ik het waarschijnlijk niet gestaan", zei Bol na haar race.

Jochem Dobber werd met 45,78 tweede op de 400 meter, waarop olympisch kampioen en wereldrecordhouder Wayde van Niekerk na bijna drie jaar blessureleed zijn rentree maakte. De Zuid-Afrikaan won in 45,58. Schippers loopt met pijnlijke rug Dafne Schippers liep pas haar zesde wedstrijd van het jaar. Zij kwam op de 100 meter niet verder dan de vierde plaats, in een tijd van 11,42, terwijl haar persoonlijk record op 10,81 ligt. Die matige tijd had een reden. "Ik ben twee dagen geleden door mijn rug gegaan. Ik heb niks geforceerd, maar ik moest 'm gewoon afvinken. Het was een sponsorverplichting."

