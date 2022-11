'Tientallen arrestaties in Egypte in aanloop naar klimaattop'

In Egypte zijn de afgelopen tijd tientallen mensen opgepakt in aanloop naar de klimaattop die zondag van start gaat in de badplaats Sharm-el-Sheikh, zegt een mensenrechtenorganisatie. Het zou gaan om mensen die de top willen gebruiken om te demonstreren tegen het autoritaire regime. Er is geen officiële bevestiging van de aanhoudingen.

Bronnen uit veiligheidskringen zeggen tegen het Duitse persbureau DPA dat er zo'n honderd mensen zijn gearresteerd. De onafhankelijke nieuwssite Mada Masr spreekt op basis van twee advocaten van 150 aanhoudingen in meerdere steden, waaronder Alexandrië en Caïro.

In Egypte zijn de vrijheid van meningsuiting, het demonstratierecht en de persvrijheid sterk ingeperkt. President Sisi regeert met harde hand en er is amper serieuze oppositie. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat er sprake is van martelingen en buitengerechtelijke executies.

Roep om vrijlating gevangene

Voor klimaatactivisten is vanaf zondag bij de top een speciale zone ingericht waar ze hun stem kunnen laten horen, maar die ligt volgens de betogers veel te ver van de locatie waar wordt vergaderd.

Vijftien winnaars van de Nobelprijs voor de Literatuur hebben wereldleiders die de klimaattop bezoeken opgeroepen om in Egypte mensenrechten aan de orde te stellen. Ze vragen in het bijzonder om vrijlating van de politieke gevangene Alaa Abdel-Fattah. De publicist is sinds gisteren in hongerstaking en is van plan om vanaf de eerste dag van de conferentie ook niet meer te drinken.

Timmermans

Op de klimaattop spreken vanaf zondag vertegenwoordigers uit zo'n 200 landen in Sharm-el-Sheikh over hoe de opwarming van de aarde kan worden afgeremd. Onder hen zijn wereldleiders als de Amerikaanse president Biden, de Franse president Macron, de nieuwe Britse premier Sunak en Frans Timmermans, die als Eurocommissaris namens de Europese Unie de gesprekken leidt.

Een van de belangrijkste thema's aan de Golf van Akaba is de vraag hoe het rijkere deel van de wereld arme landen kan helpen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om geld voor kleine eilandstaten die door de stijging van de zeespiegel dreigen te verdwijnen.

Vorige week meldde de VN dat de klimaatplannen van regeringen wereldwijd bij elkaar opgeteld nog altijd onvoldoende zijn om de doelen van het Parijse klimaatakkoord in 2015 te kunnen halen.

Correspondent Meike Wijers sprak in Nieuw-Zeeland met klimaatvluchtelingen van Tuvalu. Het voortbestaan van die eilandengroep wordt ernstig bedreigd door de stijgende zeespiegel: