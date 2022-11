Twee maanden cel voor klimaatactie 'Meisje met de parel'

M. had zich met zijn hoofd vastgeplakt aan de glasplaat voor het schilderij; een andere activist gooide rode vloeistof over hem heen en lijmde zijn hand vast aan de achterplaat. Omdat het doek achter glas zat, raakte het niet beschadigd. De lijst en achterplaat liepen daarentegen wel beschadigingen op.

Supersnelrechtzitting

Zes dagen na de actie stonden twee van de drie verdachten vandaag terecht tijdens een zogeheten supersnelrechtzitting. De derde verdachte, die de rode substantie over Wouter M. gooide en zijn hand vastlijmde aan de achterplaat, staat later terecht. Hij ging niet akkoord met een supersnelrechtzitting.

Het OM rekende het de mannen aan dat de actie verkeerd had kunnen aflopen. Stel je voor dat het glas was gebroken of dat andere bezoekers in paniek raken en beginnen te duwen en trekken. En dat dan allemaal rond zo'n kwetsbaar doek", zei de officier van justitie.

M. verklaarde tegenover de rechter dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de actie, zo schrijft Omroep West. Hij wist naar eigen zeggen dat hij het schilderij zelf niet zou beschadigen, omdat hij eerst goed had bekeken of het glas het hele schilderij bedekte. De tweede verdachte in de zaak, Pieter G., ontkende iets te hebben geweten van de plannen.

'Grens overschreden'

De rechtbank achtte vernieling bewezen. "Het kan zo zijn dat u zo min mogelijk schade probeerde te veroorzaken, maar door de wijze van uw handelen heeft u een kans aanvaard dat het schilderij beschadigd kon raken." De rechter ging ook niet mee met het verhaal van G.: "Dat u niet wist wat er ging gebeuren, gaat er bij mij niet in".

Verder nam de rechter in haar uitspraak mee dat de actie veel teweeg heeft gebracht. "Het was voor veel mensen in Nederland een schokkende actie. Iedereen kan zich iets voorstellen bij de kwetsbaarheid van zo'n schilderij en het feit dat het mogelijk verloren had kunnen gaan als het verkeerd was gelopen."

Volgens de rechter is er daarom een grens overschreden. Wel liet ze meewegen dat ze met haar straf niet elk initiatief tot demonstreren wilde ontmoedigen. De actiegroep Extinction Rebellion had voorafgaand aan de rechtszaak aangegeven solidair te zijn met de activisten. Meerdere aanhangers kwamen vanmiddag naar de rechtbank om daar voor de deur te demonstreren en de zitting bij te wonen.