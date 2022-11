RIVM: volgend jaar tientallen extra ambulances nodig

Nederland heeft volgend jaar tientallen extra ambulances nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat zegt het RIVM. Het gezondheidsinstituut berekent elk jaar hoeveel ambulances in Nederland in het volgende jaar nodig zijn. In 2023 zijn dat er op werkdagen overdag 692. Dat zijn er 40 meer dan in dit jaar. Ook op zaterdagen en zondagen zijn overdag meer ambulances nodig dan dat er voor 2022 was berekend, respectievelijk 40 en 35 meer.

Over de berekening Het RIVM berekent het aantal benodigde ambulances in Nederland met een model dat is gebaseerd op een aantal uitgangspunten voor de Nederlandse ambulancezorg. Een voorbeeld is de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn. Het model schat het benodigde aantal ambulances in op basis van het aantal ambulanceritten en de duur daarvan in het jaar ervoor. Het RIVM voert de berekening uit in opdracht van het ministerie van VWS. De Nederlandse Zorgautoriteit gebruikt de resultaten in haar rekenmodel om de regionale budgetten voor de zorginkoop te bepalen. (bron: RIVM)