Politiebond ACP: toch grensoverschrijdend gedrag oud-voorzitter Van de Kamp

Oud-voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP heeft zich in zijn werk toch meermaals schuldig gemaakt aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat is de conclusie van een extern onderzoek in opdracht van de ACP. Voor het onderzoek is gesproken met onder meer oud-medewerkers en huidige personeelsleden.

Van de Kamp keert volgens de ACP niet terug bij de bond. Eerder dit jaar werd nog gemeld dat in een ander extern onderzoek geen grensoverschrijdend gedrag aan het licht was gekomen. Dat was ten onrechte, meldt de ACP nu. De bond biedt daarvoor excuses aan.

In het nieuwste onderzoek, uitgevoerd door Hoffman Bedrijfsrecherche, hebben elf mensen het gedrag van de voormalig voorzitter als grensoverschrijdend ervaren, laat de vakbond weten. Nog eens drie personen zeggen seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt en daarnaast zijn er tien mensen die zeggen dat ze wisten van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

'Voor de trein gegooid'

Van de Kamp herkent zich volgens de bond niet in de beschuldigingen. "Hem is om een reactie in dit bericht gevraagd, maar hij gaf hier geen gehoor aan."

De oud-voorzitter zegt in een interview met het AD dat hij "voor de trein wordt gegooid". "Als je dit werk zo lang doet, zul je echt niet alles perfect hebben gedaan. Ik heb natuurlijk ook vast fouten gemaakt. Achteraf gezien hadden dingen vast anders gemoeten en zijn er vast dingen gebeurd die in de tijd van nu niet meer kunnen."

In april bleek dat Van de Kamp zijn functie als voorzitter had neergelegd "om gezondheidsredenen". Toen werd nog gezegd dat hij in een andere functie bij de bond zou terugkeren, maar dat is volgens de ACP geen optie meer. Van de Kamp was achttien jaar voorzitter van de politiebond, waar zestig mensen werken.

In het onderzoek is ook het gedrag van anderen uit de top van de politiebond tegen het licht gehouden, maar daar is volgens de ACP niets van grensoverschrijdend gedrag gebleken. Over hen waren ook meldingen binnengekomen.

Hiërarchische sturingsstijl

Het vertrek van Van de Kamp is het slot van een turbulente periode voor de politievakbond. Hij werd in februari als voorzitter op non-actief gesteld, nadat hij door anonieme melders was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Een maand later mocht hij terugkomen omdat het eerste externe onderzoek volgens de ACP geen bewijs opleverde voor de beschuldigingen. De politiebond gaat daarvoor nu door het stof. "We erkennen dat er dingen misgegaan zijn in het proces: na dit onderzoek blijkt namelijk dat wij eerder dit jaar ten onrechte bekendgemaakt hebben dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag door de voormalig voorzitter. Bovendien zijn mensen beschadigd. Dit alles spijt ons en we bieden dan ook onze excuses aan."

Begin juni meldde de ACP dat er nieuwe "signalen van grensoverschrijdend gedrag" waren binnengekomen over het gedrag van Van de Kamp. Daarop werd besloten tot het nieuwe onderzoek, waarover dus nu een verklaring naar buiten is gebracht.