Qatar wijst roep om FIFA-compensatiefonds voor arbeiders af: 'Publiciteitsstunt'

Qatar wijst de internationale roep om een compensatiefonds van de FIFA voor arbeidsmigranten die hebben geleden onder de bouw van WK-stadions resoluut van de hand. De minister van Arbeid, Ali bin Samikh Al Marri, spreekt van een publiciteitsstunt en beschuldigt critici van racistische motieven.

Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch roepen de FIFA al sinds mei op tot compensatie voor arbeidsmigranten die zijn overleden, gewond zijn geraakt of hun salaris niet volledig uitbetaald hebben gekregen. Enkele Europese voetbalbonden, waaronder de KNVB, hebben zich daarbij aangesloten en hebben de FIFA drie weken geleden een ultimatum gesteld.

De FIFA zegt het voorgestelde compensatiefonds, dat uit 440 miljoen dollar zou moeten bestaan, "te analyseren" en heeft zich er verder nog niet over uitgesproken. Maar volgens de Qatarese minister van Arbeid is zo'n fonds niet nodig, omdat Qatar al een compensatiefonds heeft.

"De oproep tot zo'n dubbel compensatiefonds van de FIFA is een publiciteitsstunt", zei Marri in een interview met persbureau AFP. "Onze deur staat open en we hebben al veel zaken behandeld", stelt de minister. Volgens hem is dit jaar al 320 miljoen dollar uitgekeerd aan arbeiders die geen loon hadden ontvangen.

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, vertelde op 14 oktober over het ultimatum aan de FIFA voor een compensatiefonds.