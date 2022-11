Willem-Alexander weet nog niet of hij naar WK in Qatar gaat

Koning Willem-Alexander weet nog niet of hij naar het WK voetbal in Qatar gaat dat op 20 november begint. De koning zei dat ook zijn persoonlijke gevoelens zullen meespelen of hij op de tribune gaat zitten als het Nederlands Elftal zijn opwachting maakt.

De koning werd in een persgesprek in Thessaloniki, aan het slot van een staatsbezoek aan Griekenland, ook gevraagd of hij niet bang is om in Qatar in ongemakkelijke situaties terecht te komen. Zoals bij de bekende foto van de koning die een biertje drinkt met de Russische president Poetin op de Olympische Winterspelen in Sotsji in 2014.

Volgens de koning was die situatie anders. "Toen was er niks aan de hand tussen Nederland en Rusland. Het staatshoofd had zichzelf uitgenodigd in het Holland Heineken House." Of de koning daadwerkelijk afreist naar Qatar moet nog blijken. "Er is nog veel tijd om iets te beslissen", klonk het.

Hier de beelden van het gesprek over Qatar: