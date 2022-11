Uitspraak Raad van State toont nog eens urgentie stikstofaanpak, zegt kabinet

"Dit laat nog eens zien hoe urgent de aanpak van de stikstofproblemen is. En die aanpak moet stevig en duidelijk zijn." Dat zei minister Van der Wal voor Stikstof in een eerste reactie op de uitspraak die de Raad van State vanochtend deed. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing mag worden gelaten en dat de zogeheten 'bouwvrijstelling' in strijd is met Europese regels. Van der Wal en haar collega De Jonge voor Volkshuisvesting noemden de uitspraak een tegenvaller, maar ze erkenden dat ze al bang waren dat het deze kant zou opgaan. "De uitspraak is klip en klaar en we kunnen niet meer op de pof leven", zei Van der Wal. "Het betekent dat je werkelijk minder stikstof moet uitstoten en werkelijk de natuur moet herstellen. Dan pas heb je de ruimte om voluit vergunningen te verlenen." Ze voegde eraan toe dat de tijd van 'geitenpaadjes' echt voorbij is.

De Jonge benadrukte dat de uitspraak niet betekent dat er niet meer gebouwd kan worden en dat Nederland niet op slot gaat. Maar hij erkende wel dat dit tot vertraging zal leiden. "Het betekent ook dat bouwen in een deel van Nederland heel erg veel ingewikkelder gaat worden, namelijk dat deel dat dichter bij natuurgebieden ligt of dat deel waar minder mogelijkheden zijn voor stikstofcompensatie". De Jonge blijft bij zijn doelstelling om tot en met 2030 ruim 900.000 woningen bij te bouwen. "We moeten alles op alles zetten, want we hebben het gewoon nodig. Maar het is er met de uitspraak niet makkelijker op geworden om voldoende tempo te maken." Morgen debatteert de Tweede Kamer over het rapport van stikstofbemiddelaar Remkes en nog voor dat debat wil het kabinet een eerste duiding van de uitspraak van de Raad van State geven, zoals de Kamer ook had gevraagd. Van der Wal kondigde verder voor later deze maand een plan van aanpak aan. Dan moet ook duidelijk worden wat precies de gevolgen van de uitspraak zijn en welke maatregelen daarbij horen. Wat is stikstof eigenlijk en waarom is het een probleem? NOS op 3 legt het uit in deze video: