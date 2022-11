Slot verwacht geen herhaling van desastreuze eerste helft bij Lazio: 'Alles ging fout'

"Ik kan me ook niet herinneren, ook in mijn periode als trainer bij Cambuur en AZ, dat ik mij zo machteloos heb gevoeld als tijdens die eerste helft in Rome. Alles ging fout", zegt Slot in aanloop naar de laatste en beslissende wedstrijd in de groep F.

Als het aan de trainer ligt is één ding kraakhelder: een herhaling van de uitwedstrijd in Rome, en dan met name de eerste helft, gaat morgenavond het niet worden.

Arne Slot verwacht donderdagavond met Feyenoord een heet avondje in De Kuip voor de beslissende thuiswedstrijd tegen Lazio in de Europa League.

"Het fijne is, denk ik, dat Lazio daar een heel goede wedstrijd heeft gespeeld en dat wij daar de slechtste wedstrijd van Feyenoord onder mijn leiding hebben gespeeld. Dus voor ons is er heel veel ruimte voor verbetering", verwacht Slot. "We waren in Rome zeker niet fanatiek en agressief genoeg."

Pijnlijk

"Voor mij als trainer is die eerste helft in Rome heel pijnlijk geweest, eigenlijk in alle jaren dat ik trainer ben geweest. Ik denk dat wij veel beter kunnen, zoals we dat ook in de tweede helft hebben laten zien. Het was ook voor een aantal spelers, zoals Hancko, pas de derde wedstrijd die ze voor Feyenoord-speelde. Wij zijn nu een stuk verder."

"Dus dit in combinatie met een stadion dat vol achter ons zal staan, gaat dat ervoor zorgen dat het een wedstrijd wordt die veel meer in evenwicht gaat zijn dan dat het in Rome het geval was."