China ontkent bestaan van politiebureaus in Nederland, noemt het 'servicepunten'

China ontkent dat het land politiebureaus in Nederland heeft opgezet om hun eigen burgers in de gaten te houden. Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om servicepunten, waar Chinese staatsburgers bijvoorbeeld nieuwe rijbewijzen aan kunnen vragen.

RTL Nieuws en Follow the Money berichtten vorige week als eerste over het bestaan van de politiebureaus in Amsterdam en Rotterdam, die China zonder medeweten van de Nederlandse overheid heeft opgericht.

Verlopen rijbewijs

Naast dat de bureaus voor administratieve zaken werden gebruikt, zoals de Chinese overheid nu zelf aangeeft, zouden er ook sterke aanwijzingen zijn dat de Chinese politie via de bureaus kritische Chinezen in Nederland in de gaten houdt.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent niet het bestaan van de locaties, maar zegt daarbij dat ze niet als politiebureau gebruikt worden. "Ze zijn bedoeld voor het bijstaan van lokale Chinese burgers die online een verlenging van een verlopen rijbewijs moeten aanvragen. De medewerkers zijn enthousiaste overzeese Chinezen, geen Chinese politieagenten."

Geen toestemming

Bij het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is in elk geval duidelijk dat de bureaus inderdaad dit soort consulair werk doen, maar daar is geen toestemming voor gevraagd.

Om die reden zei minister Hoekstra gisteren dat de Chinese bureaus onmiddellijk moeten sluiten. Hij heeft de Chinese ambassadeur in Nederland te verstaan gegeven dat de locaties onacceptabel zijn.

Nederland zou niet het enige land zijn waar de aanwezigheid van Chinese bureaus speelt. Ook Duitsland onderzoekt nu of China ook een dergelijke post heeft in Frankfurt.