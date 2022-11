'Tonnen cash gevonden bij inval teruggetreden Jumbo-baas Frits van Eerd'

In het huis van de tijdelijk teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd zijn bij de inval in een witwasonderzoek honderdduizenden euro's contant geld aangetroffen. Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van bronnen rond het onderzoek.

Het Openbaar Ministerie zegt tegen de NOS dat het de vondst niet kan bevestigen. Eerder berichtte De Telegraaf al dat er grote sommen contact geld waren aangetroffen bij verdachten in de zaak, maar nog niet bij wie.

Witwassen

Frits van Eerd zat na de inval in september zes dagen vast. Kort na zijn vrijlating besloot hij zijn functie als algemeen directeur van Jumbo tijdelijk neer te leggen.

In de zaak zijn negen verdachten, die door het OM beschuldigd worden van het witwassen van geld en goederen via verschillende constructies. De hoofdverdachte Theo E. is een 58-jarige man uit het Drentse Aa en Hunze. Hij zit nog altijd vast.

Het OM zei eerder dat de witwaspraktijken plaatsvonden via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport.