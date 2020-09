AZ ziet Champions League-droom in rook opgaan bij Dinamo Kiev

Voor rust was er voor AZ geen vuiltje aan de lucht. De Alkmaarders bepaalden tegen het afwachtende Dinamo het spel, gaven verdedigend vrijwel niets weg en kregen kansjes via Myron Boadu en Dani de Wit.

AZ zal dit seizoen niet in de Champions League aantreden. Door een bittere 2-0 nederlaag bij Dinamo Kiev zijn de Alkmaarders de play-offs voor het hoofdtoernooi misgelopen. De ploeg gaat nu door naar de poulefase van de Europa League.

AZ, dat amper kansen creëerde, raakte daarna tweemaal de lat. Het was illustratief voor een avond waarop het de Alkmaarders niet meezat en slordigheden genadeloos werden afgestraft door het Kiev van Mircea Lucescu, de Roemeense trainer die ook twaalf jaar aan het roer stond bij Dinamo's rivaal Sjachtar Donetsk.

Extra wrang voor AZ is dat er met KAA Gent of Rapid Wien - relatief bescheiden ploegen - al een goede loting voor de play-offs in het verschiet lag.