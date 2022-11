Marathonrevelatie Brinkman heeft twee liefdes, maar volgt olympische droom

Een Nederlands record op de marathon, de derde plaats op het Europees kampioenschap en de eindzege van de Golden Trail World Series. 2022 is voor atlete Nienke Brinkman een prachtig sportjaar geweest. Nu vormen de Olympische Spelen van 2024 in Parijs haar volgende grote doel. Het is een ongewone combinatie: meedoen aan trailrunwedstrijden en daarnaast marathons lopen. Bij de eerste wisselen de hoogtemeters elkaar in rap tempo af over een woest en dikwijls onverhard parcours, met wisselende weeromstandigheden, terwijl bij reguliere marathons op een veelal egale en geasfalteerde weg wordt gelopen en er weinig variatie in hoogte is. De twee disciplines zijn twee verschillende werelden. Maar Brinkman voelt zich goed bij die combinatie, vooral omdat ze ook liefhebber is. "Voor mij voelt dit als een droombaan. Ik denk dat dit gevoel ook niet snel zal weggaan. Ik doe iets wat ik ontzettend leuk vind", zegt ze. Kroon op haar seizoen De 29-jarige geofysicastudent zette afgelopen weekend de kroon op haar seizoen door op het Portugese Madeira het eindklassement te winnen in de Golden Trail Series, een wereldbekercyclus in de trailrunning. Daarmee verbeterde ze zichzelf na de tweede plaats in de Golden Trail World Series in 2021.

Nienke Brinkman in actie tijdens de Golden Trail Series - Golden Trails Sries/Philipp Reiter

En het tijdsverschil met nummer twee Bailey Kowalczyck was immens: na vijf dagen hield Brinkman de Amerikaanse ruim 34 minuten achter zich. "Ik wil dit blijven combineren", zegt het Nederlandse looptalent vastbesloten. "Trailrunning is afwisselender. Bij marathon doe je lange tijd hetzelfde en loop je in één tempo. Trailrunning is niet altijd op snelheid, maar ik word er wel fysiek sterker van." Onwaarschijnlijk Brinkman liep pas drie marathons in haar leven, met een Nederlands record in Rotterdam en een bronzen EK-medaille in München als onwaarschijnlijk resultaat tot dusver. Haar deelname aan Parijs 2024 is dus een reëel doel. Toch beseft Brinkman dat ze niet op dezelfde voet kan doorgaan als ze haar olympische droom op de marathon wil verwezenlijken. "Bij trailrunning heb je een veel grotere kans op een val, en dus een blessure, dan op een 'loopblessure' bij de marathon." "Ik ga eens goed met mijn coach zitten hoe we dit de komende tijd gaan doen. Ik kan me geen breuk veroorloven in aanloop naar de Spelen, waar ik me nog wel voor moet zien te plaatsen."

Nienke Brinkman na het winnen van de bronzen medaille op de EK atletiek in München - ANP