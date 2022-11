Leeuwen ontsnapt in dierentuin Sydney: 'Dachten dat het bij actiepakket hoorde'

Een volwassen leeuw en vier welpjes zijn vanochtend (lokale tijd) ontsnapt uit hun verblijf in Taronga Zoo in de Australische stad Sydney. Gasten die in het dierenpark sliepen werden in allerijl naar een toiletgebouw geëvacueerd.

De dieren braken uit en kwamen terecht in een tweede afgesloten deel waar behalve dierentuinpersoneel niemand anders mag komen. Toch werden de mensen in de buurt in veiligheid gebracht.

Vier van de leeuwen liepen op eigen gelegenheid terug hun verblijf in. Een vijfde leeuw, een welpje, werd verdoofd en is ook weer terug in het verblijf.

Logeren in de dierentuin

In het dierenpark is de mogelijkheid om in tenten in de buurt van de dieren te slapen. Gasten werden door dierentuinpersoneel uit hun tent gehaald en gevraagd hun kostbaarheden achter te laten. Ze werden naar het toiletblok van het verblijf gebracht en aanvankelijk werd hun niets verteld.

"Onze begeleiders hadden hun portofoons aan en we hoorden ze zeggen: 'ze zijn nog steeds buiten'", vertelt een van de gasten aan de Australische nieuwszender ABC. "Toen hadden we door dat er iets buiten rondliep en hoorden we dat het om leeuwen ging." De gast maakte zich geen zorgen, zegt hij. "We waren een beetje verrast. We vroegen ons af of dit bij het actiepakket hoorde dat wij geboekt hadden".

De dierentuin was dezelfde dag weer gewoon geopend voor publiek, maar het leeuwenverblijf bleef vandaag dicht totdat het duidelijk is dat er geen andere gebreken zijn aan het verblijf.