Grote brand in pakhuis op industrieterrein Den Haag

Bij een pakhuis op een industrieterrein in Den Haag is rond het middaguur een grote brand uitgebroken. Het is nog niet bekend bij welk bedrijf de brand woedt. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het pand volledig verloren gegaan. Boven het gebouw zijn metershoge zwarte rookwolken te zien:

Bij een bedrijf aan de Rhone in Den Haag is rond het middaguur een grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel materieel ter plaatse om het vuur te bestrijden. - NOS

De brandweer is met veel materieel ter plaatse om het vuur te bestrijden. Korpsen uit Leiden, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer helpen met blussen. "Brandweerlieden proberen op meerdere hoogwerkers de brand te blussen", zegt een verslaggever van Omroep West. Daarnaast heeft de brandweer een drone en een blusrobot ingezet. Volgens een ooggetuigen greep het vuur snel om zich heen. 'We hadden pauze en wilden naar de supermarkt verderop gaan, maar toen zagen we opeens een klein beetje zwarte rook boven het gebouw uitkomen. Dus we zijn even blijven kijken en de rook werd alleen maar meer en meer. Toen de brandweer eindelijk kwam, stond de voorkant eigenlijk al helemaal in de fik."

De rookwolken zijn ook in Leidschenveen te zien - Omroep West

Omliggende straten zijn inmiddels door de politie afgesloten en kijkers worden weggestuurd. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Ook staan meerdere ambulances paraat. Overlast verkeer A4 Vanwege de rookontwikkeling geldt er een snelheidsbeperking op de A4 bij Leidschendam. Dit kan overlast geven voor het verkeer, waarschuwt Rijkswaterstaat.