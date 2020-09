Corona onder studenten, 'het is 5 voor 12', maar quarantaine is lastig

Opnieuw zijn deze week veel studenten besmet geraakt met het coronavirus. Vooral in grote studentensteden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Delft is het aantal besmettingen onder jongeren hoog.

In Delft luidden de studentenverenigingen vandaag de noodklok. "Het is 5 voor 12", zeggen ze. Het aantal besmettingen in de studentenstad is de laatste weken fors gestegen en studenten maken 80 procent uit van de positief geteste mensen. De meeste van die besmettingen vinden plaats in studentenhuizen.

22 bewoners

Maar corona buiten de deur houden in studentenhuizen is niet altijd even makkelijk, zo merkte de Delftse student scheepsbouw Dirk Buijs. Hij voelde twee weken geleden een kriebel in zijn keel en liet zich testen. De uitslag was positief. en dat had grote gevolgen voor de medestudenten in zijn huis.