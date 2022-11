Jumbo haalt WK-reclame met hossende bouwvakkers van de buis na kritiek

Jumbo haalt de WK-reclame waarin onder meer hossende bouwvakkers in oranje tenue over bouwsteigers lopen per direct van de buis. De reclame was onder meer in het verkeerde keelgat geschoten bij mensenrechtenorganisaties.

Bij de bouw van de WK-stadions in Qatar en infrastructuur daaromheen was sprake van grove mensenrechtenschendingen en vielen vele doden. "Het is een schandalige en beledigende reclame", zegt Jan Kooy van Human Rights Watch. Zijn organisatie rapporteert samen met onder meer Amnesty International al jaren over mensenrechtenschendingen in Qatar.

De oranje spencers van de mensen die in het Jumbo-spotje te zien zijn, is ook als boodschappentas te gebruiken. De reclame is een van de eerste grote acties rond dit WK van een supermarkt. In meerdere delen van de reclame waren bouwvakkers te zien die in polonaise achter elkaar aanlopen: op een steiger en naast een bouwplaats.

"We realiseren ons nu dat in deze reclame een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest", meldt Jumbo. "Dit betreuren we ten zeerste en we bieden hiervoor onze welgemeende excuses aan."