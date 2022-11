Rotterdam wil snel verder met woningbouw na afketsen Feyenoord City

Rotterdam wil op korte termijn onderzoeken of het mogelijk is om toch woningen te bouwen op het terrein dat was gereserveerd voor het project Feyenoord City. Dat voorzag in de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord en de bouw van 3700 woningen aan de Nieuwe Maas in Rotterdam-Zuid.

De Raad van State haalde vorige week een streep door het bestemmingsplan, nadat Feyenoord dit jaar had besloten om toch geen nieuw stadion te bouwen. Volgens de Raad van State was de bouw van het stadion "een wezenlijk onderdeel van het bestemmingsplan". Daarmee komen dus ook de 3700 woningen er niet.

Maar er is grote behoefte aan woningen en daarom heeft de ontwikkeling van het gebied in Rotterdam-Zuid voor de gemeente topprioriteit, schrijft wethouder Zeegers van Bouwen en Wonen in een brief aan de gemeenteraad.

Alternatief plan

Samen met de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas, die de woningbouw zou moeten realiseren, wordt gewerkt aan een alternatief plan zonder een stadion. Drie bureaus van stedenbouwkundigen en architecten gaan onderzoeken hoeveel woningen en voorzieningen er nu nodig zijn en in welke vorm.

Ook zal rekening worden gehouden met de behoefte aan werkgelegenheid, scholing, natuur en recreatie voor dit deel van Zuid. Daarnaast zal bij het opstellen van definitieve plannen worden gekeken naar de plannen die er zijn voor een nieuwe stadsbrug en het treinstation bij de Kuip, Station Stadionpark.

Doordat het oorspronkelijke bestemmingsplan van Feyenoord City niet meer bestaat, moeten alle procedures en inspraakrondes om tot een nieuw plan te komen opnieuw. Volgens de wethouder gaat dat zeker vertraging opleveren, maar hoeveel is nog niet bekend.

Overleg met Feyenoord

Volgens Zeegers wil "de gemeente nog één keer met Feyenoord in gesprek, omdat de club niet expliciet heeft gezegd definitief geen nieuw stadion te willen bouwen".

Feyenoord liet al weten "de komende jaren" in De Kuip te blijven spelen. En dus is er allereerst noodzakelijk onderhoud aan dat stadion nodig. Van een concreet meerjarenplan voor het stadion is nog geen sprake, schrijft omroep Rijnmond.