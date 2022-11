Inval bij hoofdkwartier politie Seoul na fataal Halloweenfeest

Zuid-Koreaanse politiemensen die het fatale Halloweenfeest van afgelopen weekend onderzoeken hebben een inval gedaan in het hoofdkwartier van politie in Seoul. Zaterdag kwamen bij een Halloweenviering in de wijk Itaewon 156 mensen om het leven door verdrukking.

De politie onderzoekt wat er gebeurd is en waarom het zo fout kon gaan tijdens het feest. De afgelopen dagen rezen daar kritische vragen over. De Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo eist opheldering over het handelen van de politie in de hoofdstad. Onderzocht wordt waarom er vrijwel geen bewakers waren om het feest in goede banen te leiden.