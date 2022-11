Selinger stopt als bondscoach Nederlandse volleybalsters

Avital Selinger is teruggetreden als bondscoach van de volleybalsters. De 63-jarige trainer wenste zijn contract, dat liep tot het en met het WK in eigen land, niet te verlengen. Selinger begon twee jaar geleden aan zijn tweede periode als bondscoach. De voormalig international had de vrouwen ook tussen 2004 en 2011 al onder zijn hoede.

Vorig jaar loodste hij zijn ploeg naar de vierde plek op het EK. Op het WK van vorige maand eindigde Oranje op een teleurstellende twaalfde plaats.

"De uitdaging die ik met het team aangegaan ben, was groot en ik heb ervan genoten", zo stelt Selinger. "De opdracht die ik heb gekregen liep tot en met het WK, en voor mij is het nu genoeg geweest."