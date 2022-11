Adoptie weer mogelijk uit zes landen, maar niet meer uit VS en China

Het kabinet wil nog dit jaar het adopteren van kinderen uit het buitenland hervatten, maar dan alleen uit zes geselecteerde landen. Landen waar afgestane kinderen of wezen ook goed in eigen land kunnen worden opgevangen, zoals China en de VS, vallen af. Ook met landen die hun procedures niet op orde hebben, wordt de samenwerking afgebouwd, schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer. De zes landen die zijn geselecteerd voor adoptie zijn: de Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. "De samenwerking met die landen wordt intensiever, wat ten goede komt aan de te voeren procedures", zegt minister Weerwind. Over twee landen, Bulgarije en Portugal, wordt begin volgend jaar nog een beslissing genomen. Met China, Slowakije, Tsjechië, Peru, Colombia, Burkina Faso, Haïti en de Verenigde Staten wordt de relatie afgebouwd. Dat wil zeggen dat lopende procedures nog wel mogen worden afgemaakt, maar dat er geen nieuwe meer in behandeling mogen worden genomen. Niet meer op zoek naar kinderen Vorig jaar werd interlandelijke adoptie helemaal stilgelegd na een vernietigend rapport over misstanden in het adoptiesysteem. Kinderen bleken soms onder dwang te zijn afgestaan of voor geld, en documenten werden op grote schaal vervalst. Toenmalig minister Dekker bepaalde dat er voorlopig geen nieuwe aanvragen in behandeling mochten worden genomen.

Het rapport over misstanden in het adoptiesysteem kwam voort uit onderzoek door de commissie-Joustra. Minister Dekker kondigde het onderzoek in 2018 aan, nadat er informatie naar boven was gekomen over misstanden bij adopties. Daarbij waren mogelijk ook Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken. Nederlandse echtparen reisden in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw naar Brazilië om een Braziliaans kind in hun gezin op te nemen. Ze gaven het in Brazilië aan als hun eigen kind en namen het dan mee naar Nederland. In 2020 sleepte Dilani Butink, geadopteerd uit Sri Lanka, de Nederlandse Staat voor de rechter om erkenning van schuld af te dwingen bij de frauduleuze adopties. De rechtbank oordeelde echter dat de zaak verjaard was en dat er daarom geen inhoudelijke behandeling zou volgen.