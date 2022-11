Vanavond op tv: Streep door bouwvrijstelling • Massale uitbuiting arbeidsmigranten

Massale uitbuiting arbeidsmigranten

Afgelopen zomer kwam de grootste mensenhandelzaak uit de Belgische geschiedenis aan het licht: zeker 75 werknemers uit onder meer de Filipijnen en Bangladesh werden onder valse voorwendselen naar België gehaald, zwaar onderbetaald en slecht gehuisvest. Een maand later kwam er nog een grote zaak aan het licht. Volgens de Nederlandse Rapporteur Mensenhandel Conny Rijken wordt arbeidsuitbuiting en mensenhandel in België actiever en harder aangepakt dan in Nederland. Ze is vanavond te gast.