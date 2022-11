VVD en D66 willen dat minister Adema stikstofuitspraak terugneemt

D66 wil dat Adema er vandaag nog afstand van neemt. Morgen is er een debat over het advies van Remkes in de Tweede Kamer, maar zo lang kan dit wat deze partij betreft niet blijven liggen. Fractieleider Paternotte spreekt van "een domme uitspraak". "Deze minister moest rust brengen en geen onrust zaaien. Terwijl glashelder is dat we de stikstofdoelen eerder sneller dan later moeten halen."

VVD-Kamerlid Van Campen vindt het verstandig als Adema zijn uitspraak terugneemt. Hij zegt dat kabinetsleden zich niet de luxe kunnen permitteren om "in zaaltjes" te spreken over het loslaten van de deadline.

Dagblad Trouw schrijft dat Adema (ChristenUnie) blij is met het advies van stikstofbemiddelaar Remkes. "Dan zegt Remkes dat je niet dogmatisch moet zijn - dat het ook 2032, '33 of '34 mag worden. Ik was heel blij met die nuancering."

"De verbetenheid waarmee VVD en D66 op de uitspraak reageren, geeft wel aan hoe gevoelig dit dossier ligt. Binnen het kabinet wordt dit gezien als een beginnersfout: een nieuwe minister die in een zaaltje spreekt en zijn publiek tevreden wil stellen en daarin net iets te ver gaat. Overigens zijn ze er in het kabinet wel van overtuigd dat de minister nog achter de doelstellingen van het stikstofbeleid staat en daar niet aan wil tornen."

Remkes schreef vorige maand in zijn advies dat hij de deadline van 2030 niet wil loslaten. Wel wil hij op twee momenten, in 2025 en 2028, nog eens kijken of de stikstofreductie overal kan worden gehaald en of dan eventueel kan worden besloten om in bepaalde gebieden te versoepelen. De jaartallen die Adema noemde heeft hij niet in de mond genomen.

Het kabinet heeft het advies van Remkes omarmd. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw stelt dat minister Adema er ook nog steeds achter staat. Hij vindt dat Trouw het artikel "te scherp" heeft opgeschreven.

Nog voor het verschijnen van het rapport-Remkes zei CDA-leider Hoekstra dat het halen van de stikstofdoelen in 2030 "niet heilig" was. Dat werd hem binnen de coalitie niet in dank afgenomen. Ook Remkes zelf was ontstemd over die uitlatingen.