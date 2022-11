Landbouwminister: uitspraken zijn in lijn met stikstofadvies Remkes

Adema (ChristenUnie) zei in Drachten tegen boeren in de zaal: "Remkes heeft 2030 sterk genuanceerd. De voorwaarde is wel dat de natuur zich gaat herstellen. Het moet duidelijk zijn dat we op de goede weg zijn, ook al zijn we er nog niet. Dan zegt Remkes dat we niet dogmatisch moeten zijn. Het mag dan ook 2032, 2033 of 2034 zijn. Zo lees ik het maar eventjes. Ik was heel blij met die nuancering."

Minister Adema zegt nog steeds achter de stikstofdoelen voor 2030 te staan. De coalitiepartijen VVD en D66 twijfelden daaraan en eisten dat hij uitspraken die hij op een bijeenkomst in Drachten deed, terugnam. Naar aanleiding daarvan zegt Adema nu: "Mijn uitspraken zijn in lijn met de kabinetsappreciatie op het advies van Remkes."

D66 wilde dat Adema er vandaag nog op terugkwam. Morgen is er een debat over het advies van Remkes in de Tweede Kamer, maar zo lang kon dit wat deze partij betreft niet blijven liggen. Fractieleider Paternotte sprak van "een domme uitspraak". "Deze minister moest rust brengen en geen onrust zaaien. Terwijl glashelder is dat we de stikstofdoelen eerder sneller dan later moeten halen."

VVD-Kamerlid Van Campen zei vanmorgen, nadat dit naarbuiten kwam via dagblad Trouw , dat hij het verstandig zou vinden als Adema deze uitspraken terugnam. Hij zei dat kabinetsleden zich niet de luxe kunnen permitteren om "in zaaltjes" te spreken over het loslaten van de deadline.

"De verbetenheid waarmee VVD en D66 op de uitspraak reageren, geeft wel aan hoe gevoelig dit dossier ligt. Binnen het kabinet wordt dit gezien als een beginnersfout: een nieuwe minister die in een zaaltje spreekt en zijn publiek tevreden wil stellen en daarin net iets te ver gaat. Overigens zijn ze er in het kabinet wel van overtuigd dat de minister nog achter de doelstellingen van het stikstofbeleid staat en daar niet aan wil tornen."

Ook natuur- en milieuorganisaties waren niet te spreken over de uitlatingen van de minister. "Adema creëert ruis met zijn uitspraken over het rapport van Remkes. Het laatste wat nodig is, is verdere vertraging, waardoor de natuur achteruitgaat en de stikstofopgave groter wordt. We moeten nú aan de slag", schrijven onder meer Natuur & Milieu, LandschappenNL en Vogelbescherming Nederland in een gezamenlijke verklaring. Ze zeggen dat ze minister Van der Wal steunen, die volgens hen wel bij het duidelijke en eerlijke verhaal blijft.

Remkes schreef vorige maand in zijn advies dat hij de deadline van 2030 niet wil loslaten. Wel wil hij op twee momenten kijken of de stikstofreductie overal kan worden gehaald.

Het kabinet heeft het advies van Remkes omarmd, en de minister stelt nu op Twitter dat hij hier nog steeds volledig achter staat. "Op advies van Remkes houden we twee ijk-momenten aan in 2025 en 2028. Dat zijn momenten waarop we met elkaar kijken waar we staan en of het in sommige gebieden nodig is om meer tijd te nemen."