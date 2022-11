Na Surinaams avontuur wil Gorré nu Curaçao op WK krijgen: 'Helden nodig'

Suriname op het WK voetbal. Het is nog niet voorgekomen en ook in Qatar ontbreekt het land. Toch was WK-deelname vorig jaar dichterbij dan ooit onder bondscoach Dean Gorré, die nu in dienst is van Curaçao. Ondanks een reeks successen moest Gorré in juli 2021 plotseling het veld ruimen bij Suriname. "Een klap", zo omschrijft hij zijn ontslag nu tegenover de NOS. Bij de pakken neerzitten deed de voormalig profvoetballer van Ajax en Feyenoord niet. Als technisch directeur van de voetbalbond van Curaçao heeft hij nieuwe doelen, de vele hobbels ten spijt. "Ik hoop dat Curaçao binnen twaalf jaar tegen Nederland speelt op het WK." 'Amateurs met potentie' De WK-droom met Suriname kwam niet uit, maar Gorré bracht 'de Natio' wel dichter bij het wereldtoneel. De 52-jarige trainer werd in 2018 voor de tweede keer als bondscoach aangesteld en trof "een stel amateurs met potentie" aan.

23 maart 2021: Bondscoach Dean Gorre spreekt de groep toe tijdens een training van het Surinaams nationaal elftal, een dag voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Kaaimaneilanden - ANP

Gorré moest jongens die op bescheiden niveau in de Surinaamse competitie speelden, klaarstomen voor grote wedstrijden. Door elke dag met ze te trainen, zag hij de kwaliteit vooruitgaan. Dat leidde in 2019 tot kwalificatie voor de Gold Cup, een eindtoernooi in 2021 voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Gorré, geboren in Paramaribo, leverde misschien wel het belangrijkste werk buiten het veld. Hij maakte zich met succes hard voor een sportpaspoort, waardoor talentvolle spelers met Surinaamse roots voor de nationale ploeg konden spelen. Zo konden Sean Klaiber (FC Utrecht), Sheraldo Becker (Union Berlin) en Ridgeciano Haps (Venezia) hun debuut maken voor Suriname. 'Een van de moeilijkste beslissingen' Die missie was geen sinecure. Gorré heeft "talloze keren" gesproken met politici, de FIFA en spelers. Een illustratie van de moeilijkheidsgraad: al in de jaren 80 gingen er geluiden op om spelers met een Nederlands paspoort en Surinaamse roots voor 'de Natio' te laten spelen. Als dit eerder was gelukt, zouden Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf en Patrick Kluivert ook voor Suriname hebben kunnen spelen. Door het Surinaamse sportpaspoort werden voor de Gold Cup in 2021 spelers met wie Gorré jarenlang op het trainingsveld had gestaan en die kwalificatie hadden afgedwongen, 'ingeruild' voor duurbetaalde profs uit Europa. "Het was een van de moeilijkste beslissingen uit mijn loopbaan, maar we hebben ze allemaal laten trainen en op basis van kwaliteit keuzes gemaakt."

28 februari 1999: Dean Gorré (Ajax) viert het doelpunt van Wamberto tegen Sparta - ANP

Het smeden van een eenheid was volgens Gorré een andere moeilijke opdracht. Zeker in een land dat volgens hem bolstaat van breuklijnen in de bevolking. "Je hebt de Javanen, de Creolen, de Hindoestanen, de Chinezen, de inheemse bevolking en dan komen daar de jongens uit Nederland bij. Die worden ook anders bekeken." Volgens Gorré heeft de deelname aan de Gold Cup ervoor gezorgd dat Suriname het nationale elftal en ook de 'Europese jongens' zijn gaan omarmen. Suriname overleefde de groepsfase niet, maar stond wel op de voetbalkaart. Een goed begin aan de WK-kwalificatiereeks droeg daar ook aan bij, al werd het WK in Qatar niet gehaald. Zelfbescherming En toen kwam het bericht dat Gorré ontslagen werd om 'moverende redenen'. Deze term komt voor in de rechtsgang als de precieze aard van een besluit niet bekend mag worden. Gorré heeft wel vermoedens, maar deelt die uit zelfbescherming niet.

Corruptie De Surinaamse voetbalbond SVB wordt al jaren in verband gebracht met corruptie. Voorzitter John Krishnadath stond in het voorjaar nog flink onder druk, omdat hij door andere leden van de bond werd beschuldigd van fraude, corruptie en het aanzetten tot etnische verdeeldheid. Op de website van de SVB staat dat een commissie van de FIFA tot de conclusie is gekomen "dat er geen enkele aanwijzing is dat de SVB de FIFA Code of Ethics heeft geschonden." Krishnadath zit nog steeds op zijn post en sprak later van laster. Er gaan nog steeds stemmen voor herverkiezingen op. De FIFA schreef in juli een brief naar de SVB, waarin zorgen over de situatie worden uitgesproken. De FIFA wil samen met de Concacaf (de voetbalfederatie voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben) en de SVB ervoor zorgen dat Suriname weer gaat handelen conform de FIFA-statuten.

Sinds augustus van dit jaar is Gorré technisch directeur van Curaçao. In die rol is hij verantwoordelijk voor de jeugdteams van het eiland. Net zoals bij zijn klus in Suriname moet hij het ook in deze functie met weinig geld doen. "Maar er is ook hier een hoop talent." Gorré, wiens moeder op Curaçao geboren is en wiens zoon Kenji voor het nationale team speelt, ziet dat er nu "ongelofelijk" veel talent verloren gaat. Hij wil jongens en meisjes die goed kunnen voetballen bij elkaar brengen en meerdere keren per week met elkaar laten trainen. Zij moeten op termijn in de jeugdopleiding van een Nederlandse club terechtkomen. "In Nederland gaat geen talent verloren."

Kenji Gorré in actie voor zijn club Boavista - ANP