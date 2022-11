Waterpolosters ten onder tegen VS in World League

Met vier treffers op rij leek de VS het duel voortijdig te beslissen, maar mede dankzij doelpunten van Lola Moolhuizen en Brigitte Sleeking kende de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis een sterk slot. Echt spannend werd het echter niet meer.

De VS is regerend wereld- en olympisch kampioen en was ook op het laatste WK Oranje met 11-7 de baas. Vorige week oefenden beide landen tegen elkaar in Utrecht en ook toen won Amerika (12-11). Desondanks kon Nederland prima mee. Door treffers van Maartje Keuning en Vivian Sevenich was de achterstand na het eerste kwart slechts 2-3.

De Nederlandse waterpolosters hebben hun eerste duel in het finaletoernooi van de World League niet kunnen winnen. De Verenigde staten bleken op Tenerife met 9-6 (3-2, 2-0, 3-2, 1-2) te sterk.

Zo werkt de World League

De World League is naast het WK en EK een belangrijk landentoernooi voor de waterpolosters. In de Europese voorronden van de World League speelden zes landen verdeeld over twee poules tegen elkaar.

In de Europese 'Final 6' in april werd bepaald welke vier Europese landen naar het grote finaletoernooi mochten. Oranje won dat toernooi door in de finale Spanje te verslaan. Italië en Hongarije waren de andere landen die zich plaatsten.