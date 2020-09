Almere City klimt door zege op TOP Oss naar tweede plaats, ook NEC wint

Twintig minuten later verdubbelde Anass Achannach de voorsprong door een voorzet van Ilias Alhaft binnen te schieten. TOP Oss wist maar zelden gevaarlijk te worden. In de tweede helft raakte de deze zomer aangetrokken Jarni Koornami nog de paal, wat het laatste echte wapenfeit bleek. Almere City kreeg nog vele kansen, maar alleen Bouyaghlafen wist het net nog te vinden.

Later op de avond wist ook NEC te winnen. De Nijmegenaren beslisten tegen FC Volendam binnen vier minuten de wedstrijd. In de 23ste minuut opende Elayis Tavsan oog in oog met doelman Nordin Bakker de score. Vier minuten later kopte de vrijstaande Rangelo Maria Janga de 2-0 binnen.

In de tweede helft regende het kansen voor Volendam. NEC-doelman Norbert Alblas bleek echter in grootse vorm te verkeren en maakte alle schoten onschadelijk. Pas in de blessuretijd capituleerde Alblas op een inzet van Dennis Kaars. Meer krijgen de Volendammers echter niet meer. Met zijn tweede treffer van de avond bepaalde Janga de eindstand op 3-1.

Op de ranglijst stijgt NEC dankzij de winst naar de zevende plek. Volendam - vorig jaar nog derde op het moment dat de competitie werd afgebroken - blijft zeventiende.