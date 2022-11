Psychiatrische problemen bij ouderen vaak laat ontdekt of niet herkend

Psychiatrische problemen bij ouderen worden niet altijd herkend en daardoor komen ze vaak onnodig op de spoedeisende hulp terecht. Psychiaters luiden in het AD de noodklok. Zij verwachten dat het probleem de komende jaren door de vergrijzing alleen maar erger wordt.

Uit onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat een op de vijf 75-plussers depressieve klachten heeft. Bij vrouwen is dat zelfs een kwart. Ouderenpsychiaters denken dat de groep nog groter is. De klachten worden veroorzaakt door onder meer eenzaamheid, verlies van dierbaren en lichamelijke ziektes.

Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, worden problemen niet opgemerkt door professionals. En zelfs in verpleeghuizen worden psychiatrische problemen niet altijd herkend en wordt er pas laat extra hulp ingeroepen. "Dan is er al van alles geprobeerd, maar blijft een bewoner probleemgedrag vertonen. Iemand is bijvoorbeeld agressief", zegt de Maastrichtse ouderenpsychiater Sjacko Sobczak in de krant. Ze vindt dat zorgmedewerkers niets te verwijten valt, omdat het ingewikkeld is om de psychiatrische klachten te herkennen.

Doorligplekken en ondervoeding

"Depressies zien er bij ouderen anders uit. Ze uiten bijvoorbeeld vaker lichamelijke klachten of slaapproblemen'', zegt ouderenpsychiater Didi Rhebergen in het AD. Als problemen niet op tijd worden herkend, belanden depressieve ouderen met doorligplekken, ondervoeding of pijn op de borst in het ziekenhuis.

"Ouderen met onbehandelde depressies hebben het niet alleen zelf erg zwaar, maar leggen ook meer druk op mantelzorgers en de zorg", zegt Rhebergen. "Ze kloppen steeds bij de huisarts aan met nieuwe klachten of belanden meerdere malen onnodig op de spoedeisende hulp."

Ouderenpsychiaters vrezen dat de problemen de komende jaren alleen maar groter worden doordat het aantal 75-plussers hard groeit en er niet meer personeel bij komt. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie vindt dat ouderenpsychiaters meer in de verpleeghuizen moeten komen. Verpleeghuizen doen dat niet snel, omdat ze tegenwoordig bijna altijd zelf voor een consult van een psychiater moeten betalen.