'Meer bedrijven maken duurzame plannen, grote vervuilers blijven achter'

Het aantal bedrijven dat in 2030 vrijwel klimaatneutraal wil zijn, groeit. 59 procent van de bedrijven heeft inmiddels die ambitie, twee jaar geleden was dat nog iets meer dan 48 procent.

Tegelijkertijd is er ook een groep bedrijven die nog geen plannen heeft voor verduurzaming. Iets minder dan 1 op de 5 bedrijven zegt geen voornemens te hebben om te verduurzamen of pas na 2099 klimaatneutraal te kunnen zijn. Dat aantal is hoger dan twee jaar geleden.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Innovatie Monitor van de Universiteit van Amsterdam. "Het goede nieuws is dat die laatste groep kleiner wordt, maar teleurstellend is dat die bedrijven een relatief hoge uitstoot hebben. Dat is zorgwekkend", zegt onderzoeker Henk Volberda.

Lijst met vervuilers

Volgens Volberda zeggen sommige bedrijven niet te kunnen verduurzamen, omdat technieken ontbreken of omdat het geld er niet is. Dat geldt bijvoorbeeld voor bedrijven in het transport en chemiebedrijven. Ook zijn er bedrijven die zeggen dat ze niet weten hoeveel hun uitstoot is en dat ze ook niet bezig zijn met verduurzamen.

Volberda denkt dat het goed zou zijn om een lijst te publiceren met de bedrijven die een hoge uitstoot hebben. "Dat zou een extra prikkel kunnen zijn, zodat ze er toch aandacht aan gaan besteden. Uiteindelijk zullen die bedrijven toch mee moeten."