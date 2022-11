Phillies leiden in World Series, negatief record voor pitcher McCullers

Philadelphia Phillies heeft de derde wedstrijd in de World Series gewonnen. Door de 7-0 thuiszege staan de Phillies nu met 2-1 voor in de best-of-7-serie. Houston-pitcher Lance McCullers kreeg een ongewild record achter zijn naam. De startend werper kreeg als eerste ooit in de World Series liefst vijf homeruns te verduren.

Bryce Harper, Alec Bohm, Kyle Schwarber, Brandon Marsh en Rhys Hoskins sloegen de bal allemaal over de hekken. Na slechts vijf innings stond de eindstand al op het bord. Na afloop van de wedstrijd ging het vooral over de vraag of McCullers zijn worpen wel goed genoeg had verborgen.

Bekijk in de tweet hieronder de vijfde homerun van de wedstrijd: