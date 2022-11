Swiatek verlengt sterke reeks tegen toptienspeelsters, Garcia verslaat Gauff weer

De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft haar eerste partij op de WTA Finals op overtuigende wijze gewonnen. In het Amerikaanse Fort Worth versloeg de nummer één van de wereld de Russische Daria Kasatkina (WTA-8) in twee sets: 6-2, 6-3.

De WTA Finals is het eindejaarstoernooi met de beste acht tennissters van dit jaar. De speelsters zijn verdeeld in twee groepen van vier, de beste twee van de groep gaan naar de halve finales.

In Fort Worth wist Garcia afgelopen nacht ook te winnen van Cori Gauff, met haar 18 jaar de jongste deelneemster. De Française, met 29 jaar de oudste deelneemster, won in twee sets: 6-4, 6-3.

In haar tweede groepswedstrijd neemt Swiatek het nu op tegen Carolina Garcia, de enige speelster aanwezig bij de WTA Finals die van de Poolse wist te winnen dit jaar. In de kwartfinales van het Pools Open in juli was Garcia, op dat moment de nummer 45 van de wereld, Swiatek in drie sets de baas.

Aan het begin van vorige maand was in het Tsjechische Ostrava Barbora Krejčíková de betere.

Swiatek is de grote favoriete om de WTA Finals op haar naam te schrijven. Ze won dit jaar al acht toernooien, net zoveel als alle andere deelneemsters bij elkaar. Daarbij moet wel gezegd dat Swiatek de enige finale die ze op dezelfde ondergrond (indoor hardcourt) speelde waar in Fort Worth op gespeeld wordt, verloor.

Garcia had de Amerikaanse onlangs nog verslagen in de kwartfinales van de US Open, maar werd gebroken na een lange openingsgame. Ze brak meteen terug waarna de eerste set lang gelijk op ging. Op 5-4 brak ze Gauff nogmaals om de eerste set te pakken.

In het tweede bedrijf brak Garcia de opslag van Gauff in de vierde game, leverde een game later haar eigen opslag weer in, maar pakte daarna weer die van Gauff. Op 5-3 serveerde ze de wedstrijd op love uit.

Bekijk in de tweet hieronder het winnende punt van Garcia: